Stand: 18.05.2021 09:30 Uhr Sorg üm't Drinkwater

Wegen'n Klimawannel kunn dat Drinkwater in Düütschland knapp warrn. Dorvör wahrschoet dat Bunnsamt för Volksschutz un Katastrophenhülp. Präsident Armin Schuster sä to't Redaktschonsnetwark Düütschland, dat geev nu al Gemeinden, de Probleme dormit harrn, dat de Grundwaterspegel rünnergahn weer. "Hamborg Water" hett al Anfang vun'n Maand dorto opropen, Water to sparen un'n Goorn to'n Bispeel nich in de Middagssünn to sprengen. | Stand 18.5.2021 Kl. 9:30

