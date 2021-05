Stand: 17.05.2021 09:30 Uhr Scholen wedder apen

För Hamborger Schölers warrt dat nu al lockerer. Se dörvt vundaag af an to’t eerste Maal siet fief Maanden wedder na de School hin. Dat geiht aver eerstmal mit Wesselünnericht los. In Grundscholen un för Afslussklassen löppt dat so al siet März. En Plicht ok hintogahn na de School, de gifft dat aver eerstmal nich. //Stand 17.05.2021 Kl. 9:30

