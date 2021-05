Stand: 14.05.2021 09:30 Uhr Impfen vun’e Schölers

Wenn dat geiht, denn kunn dat al Anfang vun‘e Sommerferien dormit losgahn: Denn schüllt in Hamborg Schölerinnen un Schölers gegen Corona impft warrn, wenn se un jümehr Öllern dat wüllt. Man vörher mutt noch de Europäische Arzneimiddelbehöörd en Impfmiddel ok för Kinner af twölf freegeven. In Hamborg gifft dat goot eenhunnertölvendusend Schoolkinner, de twüschen twölf un achtteihn Johr oolt sünd.

// Stand: 14.05.2021, Kl. 9:30

