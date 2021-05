Stand: 14.05.2021 09:30 Uhr Butengastronomie in Hamborg

Eten un Drinken man nich blots to’n Mitnehmen, man ok buten in’t Restaurang oder Café: Dat kunn in Hamborg al af Pingsten wedder mööglich ween. En Spreker vun’n Senaat hett nu to NDR 90,3 seggt, dat stimmt, dat se dor totiets över snacken doot. Den Düütschen Hotel- un Gaststedenverband schüllt se al Bescheed seggt hebben.

// Stand: 14.05.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.05.2021 | 09:30 Uhr