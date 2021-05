Stand: 14.05.2021 09:30 Uhr In’e USA geiht dat bargop

Keen Afstand un ok keen Mask mehr dregen un dat ok binnen nich: Dat gellt foorts af an nu in’e USA för all Lüüd, de vullens gegen Corona impft sünd. Man blots in Krankenhüüs oder in Bus un Bahn mutt een wat för Mund un Nees binnen. In’e USA hett al meist jede twete vun’e wussen Lüüd den kumpletten Impfschutz kregen.

// Stand: 14.05.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.05.2021 | 09:30 Uhr