Stand: 12.05.2021 10:15 Uhr Utgangssparr opbörrt

Siet Middernacht dörf een nachts in Hamborg wedder na buten gahn. Doröver rut will de Senaat man nix wieder opmaken: Dat blifft dorbi, dat’n nich veel Lüüd drapen dörf, un ok Ladens un Krögers moet noch dichtblieven. In Sleswig-Holsteen is dat allens anners: Dor dörft vun Maandag op an överall de Gasthüüs ok binnen wedder opmaken. In Meckelborg-Vörpommern geiht dat för de Krögers Pingstsünndag wedder los. / Stand: 12.05.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.05.2021 | 10:15 Uhr