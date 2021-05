Stand: 12.05.2021 10:15 Uhr Ne’e Corona-Tahlen

De Corona-Tahlen gaht ok hüüt wedder rünner. De Söven-Daag-Inzidenz geiht düütschlandwiet op knapp hunnertacht torügg. Dat Robert-Koch-Institut seggt, dat sik vun güstern op hüüt veerteihndusendnegenhunnert Minschen nee‘ mit dat Virus ansteken hebbt. Dat sünd bi dreedusend weniger, as Middeweeken verleden Week. Dorto sünd tweehunnertachtunsößtig Minschen an oder mit Corona stoven, söven dovun in Hamborg. / Stand: 12.05.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.05.2021 | 10:15 Uhr