Stand: 12.05.2021 10:15 Uhr Impf-Utwies plaant

Woans kann een fix un licht bewiesen, dat een gegen Corona impft worden is? Plaant is dorför en digitale Impf-Utwies. NDR 90,3 hett to weeten kregen, dat dat dorför bilütten al een App geven schall. Dat Programmeren vun de App kümmt woll vöran. As Nawies, dat’n impft is, schall en QR-Code ingeven un wenn’t noedig is, vörwiest warden. / Stand: 12.05.21 Klock 09:30

