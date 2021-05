Stand: 12.05.2021 10:15 Uhr Ümmodeln vun de Binnenstadt

In de Hamborger Binnenstadt mutt sik wat ännern, seggt de Baas vun de SPD-Fraktschoon Dirk Kienscherf un meent, he finndt dat good, wat de Hamborger Hannelskamer plaant. De will ünner annern mehr Erlevnisgastronomie hebben oder ok een Seilbohn twüschen Binnenstadt un Hobencity. De root-gröne Koalitschoon hett al föfftig Millionen Euro toseggt, se will, dat dormit Straten un Plätz belevt warrt. De CDU will tokamen Week seggen, wat se sik dor so vörstellen kunn. / Stand: 12.05.21 Klock 09:30

