Stand: 11.05.2021 09:30 Uhr Geschäftslüüd krittelt an’n Senaat

De Hökers un Gastronomen in Hamborg argert sik över den Senaat. Se föhlt sik bi dat Lockern vun de Corona-Regeln övergahn. „Herr Börgermester, hebbt se uns vergeten?“ fraagt bekannte Geschäftslüüd Peter Tschentscher in en Anzeig in’t Hamborger Avendblatt. De Ladens dröövt nich vör ‘t Enn vun’n Mai wedder open maken. Dormit nimmt de Senaat dat Ladenstarven bewusst in Koop, meent de Hannelsverband Noord. // Stand 11.05.2021, Kl. 9:30

