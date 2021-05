Stand: 11.05.2021 09:30 Uhr Kämpf in Israel

De Striet twüschen Israel un de Palästinensers warrt jümmer ketteliger. Na Raketenangrepen ut den Gazastriepen hett de israelsche Luftwaap Telen in den Küstenstriepen bombardert. Wat dat heet sünd dorbi twintig Minschen to Dode kamen. Dor weern ok Kinner mit dorbi. In Oost-Jerusalem sünd alleen güstern veerhunnert Minschen an't Liev to Schaden kamen, as Palästinensers un israelsche Sekerheitskräft op'nanner losgüngen. // Stand 11.05.2021, Kl. 9:30

