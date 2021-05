Stand: 11.05.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg weet ok nich so recht wat dat will: Wulken, Regen, Dunnerslag un lütt beten Sünnschien – allens dorbi. De Temperaturen schafft dat noch op bet to söventeihn Graad bi frischen Wind ut Noord bet Noordoost. Opstunns meet wi in Reitbrook al mal ölven Graad.

Ok morgen pladdert dat jümmer wedder mal bi blots noch foffteihn Graad. // Stand: 11.05.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.05.2021 | 09:30 Uhr