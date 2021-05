Stand: 10.05.2021 09:30 Uhr Wat dat RKI mellt hett

Ok vundaag geiht dat wieder rünner mit de Corona-Tahlen. Üm un bi sössdusendnegenhunnert ne'e Infekschonen sünd funnen worrn, dat heet sowat bi tweedusendtweehunnert weniger as een Week torüch. De Söven-Daag-Inzidenz liggt düütschlandwiet bi hunnertnegenteihn. Un denn hett dat Robert-Koch-Institut ok noch veerunföfftig Corona-Dode mellt. // Stand: 10.05., Klock 09:30

