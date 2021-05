Stand: 10.05.2021 09:30 Uhr Corona-Regeln in Neddersassen un Hamborg

Vunaf hüüt sünd de Corona-Regeln in Neddersassen weniger streng. In dejenigen Kreise un Städer, wo de Inzidenz ünner hunnert is, dor köönt de Hannel, de Buten-Gastronomie, de Tourismus un ok Kulturveranstaltens ünner Oplagen wedder losleggen. Hier in Hamborg schall eerst Middeweken blots de Utgangssparr wegkamen. Den Hannel un de Gastronomie will de Senaat noch wekenlang dichtlaten, ok wo nu de Corona-Tahlen stabil ünner hunnert liggen doot. // Stand: 10.05., Klock 09:30

