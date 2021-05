Stand: 10.05.2021 09:30 Uhr Bunnsregeern reageert op Oordeel

Dat schall nu ganz fix gahn, na den Rüffel ut Karlsruhe. De Bunnsregeern will noch in disse Week en ne'et Gesett för den Klimaschutz op'n Weg bringen. Noch vör de Bunnsdagswahl schall dat in Kraft treden. In dat Oordeel vun't Bunnsverfatensgericht steiht, dat de Ümweltschutz-Regeln för de Tiet na tweedusenddörtig düütlicher fastleggt warrn mööt. // Stand: 10.05., Klock 09:30

