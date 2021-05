Stand: 07.05.2021 09:30 Uhr Bunnsraat snackt över eerste Freeheiten

Af wann künnt noch mehr Kinner un junge Lüüd wedder na School hen gahn oder af wann künnt ok de Ladens in Hamborg wedder open maken? Dor snackt de Hamborger Senaat vundaag över in en Sitten buten de Reeg. Wenn de Tahl vun de Inzidenz bet tokamen Week ünner hunnert blieven deit, denn fallt de Utgangsschranken weg. Över de Freeheiten för Lüüd, de al gegen Corona impft worrn sünd oder de na en Corona-Infekt wedder op’n Damm sünd, dor uurdeelt vundaag noch de Bunnsraat över. Ok in Hamborg wörr dat denn bedüden, dat för düsse Lüüd de Kontakt- un Utgangsschranken wegfallt un dat denn noch an düt Wekenenn.

