Stand: 07.05.2021 09:30 Uhr Mehr Lüüd wüllt sik impen laten

In Düütschland nimmt de Tahl vun de Lüüd, de sik gegen Corona impen laten wüllt to. Dat is bi den ne’en ARD-Düütschlandtrend bi rutsuert. Dorna to uurdelen sünd dat nu föffteihn Perzent mehr as vörher. Alltohoop sünd dat nu bummelig Dreeviddel vun’e Lüüd, de sik en Sprütt geven laten wüllt. Söven Perzent lehnt den Piks af.

// Stand: 07.05.2021, Kl. 9:30

