Stand: 07.05.2021 09:30 Uhr Mit’n Rad op’e Autobahn

Lüüd vun’e Hamborger Polizei hebbt an’n Avend en Radfohrer vun de Autobahn A7 rünnerhaalt. De Fohrer wull wat utlevern un is mit sien Rad op’n Standstriepen in Richt na Noorden hen ünnerwegens ween. To de Polizei sä he woll, dat he verkehrt afböögt weer.

// Stand: 07.05.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.05.2021 | 09:30 Uhr