NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Stand: 07.05.2021 09:30 Uhr

Un dat dreiht‘n beten wat an’t Rad de tokamen Daag: Vundaag hebbt wi noch mit kole Polarluft to doon. De Temperaturen kaamt dor kuum över ölven Graad hinweg. Opstunns sünd dat ok eerst fief Graad in Fuhlsbüddel. Un bet to’n fröhen Namiddag hen kriegt wi denn ok noch dat een oder anner Regenschuer oder ok Gewidder. Morgen warrt dat denn al’n beten wat warmer. Dor sünd dat al bet to föffteihn Graad un Sünndag dor finnt wi uns denn in warme Luft ut’e Sahara wedder – dor sünd denn bet to sössuntwintig Graad mööglich un dat blifft denn meisttiets dröög un de Sünn schient. Aver: Liekers kunn dat denn ok noch dat een oder anner Gewidder geven.

// Stand: 07.05.2021, Kl. 9:30

