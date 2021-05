Stand: 06.05.2021 09:30 Uhr Na Abi-Arger in Hamborg

De Arger na de Abi-Pann in Hamborg is groot. Bi de Schoolbehöörd sünd masse Protestbreven vun Schölers un Öllern ankamen. Wat NDR 90,3 weet hebbt se ok Afkatens inschalt. De Behöörd hett al seggt, se warrt de Aflööp bi ’t Verdelen vun Opgaven nochmal nöger bekieken. Dat geev in de schriftliche Biologie-Klausur Fehlers. // Stand 06.05.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.05.2021 | 09:30 Uhr