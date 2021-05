Stand: 06.05.2021 09:30 Uhr Astrazeneca för all

Mit de Prioriseren för Astrazeneca sall dat nu bald vörbi ween. Dat will Bunnssundheitsminister Jens Spahn so, un twoors furts op de Steed. In’t WDR Fernsehen sä he, jedeen de dat will, sall mit Astrazeneca impt warrn könen. Dorbi süllt Öller un Beroop keen Rull spelen. Spahn will doröver hüüt noch mit siene Lännerkollegen snacken. De Böverste vun't Impzentrum Hamborg, Dirk Heinrich finnt dat goot. Wat he seggt, besteiht in Hamborg de Gefohr, dat Impstoff vun Astra Zeneca liggen blifft.// Stand: 06.05.2021, Kl. 9:30

