Stand: 05.05.2021 09:30 Uhr Corona-Debatt in de Börgerschop

De Tahlen gaht rünner un so diskuteert de Börgerschop vundaag, wat in Hamborg wedder lockert warrn kann. Toeerst geiht dat üm'n freen Utgang un denn schüllt Scholen un Kitas, Hannel un Gastronomie en Perspektiv kriegen. Nu is ok kloor, dat de Corona-Variant ut Britannien in Hamborg gau de Runn maakt hett. Se maakt nu al fiefunnegentig Perzent vun de Infektschonen ut. | Stand 5.5.2021 Kl. 9:30

