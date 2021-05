Stand: 05.05.2021 09:30 Uhr Mehr Geld för de Pleeg

De Lüüd, de in de Pleeg arbeidt, künnt op mehr Geld hopen. Bunnsgesundheitsminister Jens Spahn hett vörslaan, dat in Tokunft blots noch Pleegünnernehmens tolaten warrn schüllt, de Tariflohn betahlt. Dat Geld för sien Idee schall vun Lüüd ohn Kinner kamen. De schüllt denn mehr in de Pleegversekern inbetahlen. Mit de plaant Regel duert dat man woll noch en beten: Spekuleert warrt op'n Sommer in't tokamen Johr. Graad verdeent blots de Hälft vun de Ollenplegers na Tarif. | Stand 5.5.2021 Kl. 9:30

