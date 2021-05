Stand: 05.05.2021 09:30 Uhr HSV fallt in de Tabell

In de Tweete Football-Bunnsliga is Holsteen Kiel an'n HSV vörbitrocken un steiht nu op Rang Drei in de Tabell. De Kielers hefft an'n Avend jümehr Speel gegen Sandhusen mit Twee to Null wunnen. Un Kiel hett Chancen op'n Utbo vun'n Afstand to'n HSV, denn de Kielers hefft noch twee Partien weniger speelt. | Stand 5.5.2021 Kl. 9:30

