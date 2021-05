Stand: 04.05.2021 09:30 Uhr Corona-Lockerungen

Köönt de Corona-Regeln oplockert warrn: Doröver will de Senaat vunmiddag schnacken. De Inzidenz is in Hamborg güstern ünner hunnert daalgahn. Mag ween, dat all Lüüd nu bald ok nachts wedder vör de Döör dörvt. Bavento wüllt se ok doröver diskereren, Kinner un junge Lüüd mehr Freeheit to geven. Un ok de Hannel schall wedder in Gang kamen. Dat Ganze geiht aver blots, wenn de Inzidenz fief Daag lang in Reeg ünner hunnert blieven deit. //Stand 04.05.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.05.2021 | 09:30 Uhr