Druck op Ties Rabe

Stand: 04.05.2021 09:30 Uhr

Uns Schoolsenater Ties Rabe, de kriggt ümmer mehr Druck, datt dat mehr Ünnerich IN de Hamborger Scholen geven schall. En Öllerninitiativ, de will Ünnerich för all Schölers tomindts in’n Wessel – un dat noch vör de Sommerferien in goot söven Weken. De Schoolleiters vun de Gymnasien, de slagt vör, dat de Scholen mehr Egenverantwoorden kriegt. Se wüllt sülvst de Klassen utsöcken, de den Präsenz-Ünnerich an’n nötigsten hebbt. //Stand 04.05.2021 Kl. 9:30

