Stand: 04.05.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

De Corona-Tahlen gaht in’t ganze Land wieder na ünnen: Dat Robert-Koch-Institut hett vundaag goot sövendusendfiefhunnert ne’e Infektschonen mellt. Dat sünd goot dreedusendveerhunnert weniger as in de verleden Week. De Inzidenz is op eenhunnerteenunveertig Komma veer daalgahn. Bavento sünd dreehunnertfoffteihn wiedere Minschen storven, de mit dat Corona-Virus infizeert weren. // Stand 04.05.2021 Kl. 9:30

