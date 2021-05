Stand: 04.05.2021 09:30 Uhr Fastnahm bi NSU 2.0 Fall

In den Fall vun de rechtsextreme NSU twee Punkt null Drohschrieven, dor hebbt se nu en Mann fastnahmen. He is ut Berlin, is dreeunfofftig Johr oolt un hett all Masse an Vörstrafen. Em warrt vörsmeten, dat he E-mails an Politikers, Künstlers un Journalisten schickt hebben schall, in de he woll hisst, beleidigt un droht hett. //Stand 04.05.2021 Kl. 9:30

