Stand: 04.05.2021 09:30 Uhr Unfall in Niendörp

Bi en Verkehrsunfall in Niendörp, dor sünd güstern Avend twee Senioren to Schaden kamen. Se weren an’t Tiebarg Center mit jümehren Wagen gegen en Boom un en Verkehrsschild prallt. Wat bi eerste Ermittlungen rutkamen is, hett de achtunsöventig Johr ole Fohrer wull Gas un Brems verwesselt. // Stand 04.05.2021 Kl. 9:30

