Stand: 04.05.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt wi Regenwedder. Kann ok mal gewiddern. De Sünn kiekt blots selten dörch. Dat Ganze bi bet to twölf Graad. Opstunns meet wi bi ju in Bardörp negen Graad. De Wind weit middeldull bet frisch ut Süüd- bet Süüdwest mit störm’sche Böen. Later kann dat ok noch duller warrn. Morgen wesselt sik Sünn un Wulken af. Dor kaamt ok ümmer mal Flöög daal. Kann ok Gewidder oder Graupel geven. Wi kriegt bet to teihn Graad. Un ok de Wind is ümmer noch böös in Gang. // Stand 04.05.2021 Kl. 9:30

