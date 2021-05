Stand: 03.05.2021 10:15 Uhr Hickhack üm Freeheit för impte Lüüd

De Bunnsregeren will so fix as dat man geiht dörchsetten, dat Minschen, de gegen Corona sprütt worden sünd, sik nich mehr inschränken bruukt. Vundag will sik dat Corona-Kabinett dormit utenannersetten, en Vörschrift dorto schall noch düsse Week fardig warden. Dat hett Vizkanzler Olaf Scholz in den Bericht ut Berlin in’t Eerst Programm seggt. Üm düssen Plaan, dat impte Lüüd beter stellt warrt as de, de noch keen Sprütt kregen hebbt, gifft’t man en grode Hickhack. De Ministerpresedent vun Neddersassen Stephan Weil hett to’m Bispeel in’t ZDF wohrschugt, dat sik de Sellschopp dordörch splitten kunn. / Stand: 03.05.21 Klock 09:30

