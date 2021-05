Stand: 03.05.2021 10:15 Uhr Buu’stedt Elvchaussee

De Elvchaussee warrt vun hüüt op an to en Buu’stedt, duerhaft op Johrn hen. Dor wüllt se dat Stromnett un de Ruhre för Water un Gas nee‘ maken. Doröver rut buu’t se ne’e Wege för Radfohrers, de as in Kopenhagen dörch Kantsteen vun de Autostraat afgrenzt sünd. Autofohrers moet sik op instellen, dat se dor nu nich mehr good dörchkaamt; al morgen dörf een op de Elvchaussee wesselsiedig jümmers blots noch in een Richt föhrn. / Stand: 03.05.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.05.2021 | 10:15 Uhr