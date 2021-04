Stand: 30.04.2021 09:30 Uhr Massenpanik in Israel

In Israel hett dat en Unglück geven. Bi en jüüdsche Fier in’n Noorden vun’t Land sünd tominnst veerunveertig Minschen to Dode un mehr as hunnertföfftig an’t Lief to Schaden kamen. Dat leeg doran, dat en Barg Lüüd bi de Fier kopplos worrn sünd. Teihndusende ultraorthodoxe Juden harrn tohoop fiert. Woso dat Unglück passeert is, dat is noch nich kloor. / Stand: 30.04.2021, Klock 9:30

