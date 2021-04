Stand: 30.04.2021 09:30 Uhr Impfen in’t Krankenhuus

En Reeg Hamborger Krankenhüüs warrt bald ok gegen Corona impfen. Los gahn schall dat al morgen in’t Agaplesion Krankenhuus in Einbüttel. Eerstmal köönt de över söventig-Jöhrigen dor en Sprütt gegen Corona kriegen, weer vun de Sundheitsbehöörd to hören. Den Termin kann een bi’t Impfzentrum oder online afmaken. Tokamen Maand stiegt denn mehr Krankenhüüs bi de Impfakschoon in. / Stand: 30.04.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.04.2021 | 09:30 Uhr