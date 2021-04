Stand: 30.04.2021 09:30 Uhr 1. Mai in Hamborg

In Hamborg gifft dat al vunnamiddag eerste Protesten to’n 1. Mai morgen. Mehr as en Dutz Veranstaltens sünd vundaag in de hele Stadt plaant. De Polizei rekent dormit, dat allens ahn Gewalt aflopen warrt. Man liekers sünd se praat, schull dat doch Krawallen geven. Blangen all de Schandarms, de för den Nootfall praatstaht, kaamt ok en Barg Polizisten vun de Bunnspolizei un ut Sleswig-Holsteen dorto. / Stand: 30.04.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.04.2021 | 09:30 Uhr