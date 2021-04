Stand: 30.04.2021 09:30 Uhr Keen Freid bi’n HSV

De neegste Daalslag för den HSV: Bi dat Speel gegen Karlsruh, dat se in de twete Football-Bunnsliga nahalen müssen, harrn de Hamborgers güstern Avend wedder nich de Nees vörn. An’t Enn stünn dat blots een to een. Dat weer dat föffte Speel in de Reeg, dat de HSV nich wunnen hett. De Schangs, dat de Hamborgers direktemang in de eerste Bunnsliga opstiegt, de is nu man blots noch lüerlütt. / Stand: 30.04.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.04.2021 | 09:30 Uhr