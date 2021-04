Stand: 28.04.2021 09:30 Uhr Vördele för impfte Lüüd

Na dat Gipfeldrepen to de Impferee, dor wüllt nu 'n poor Bunnslänner, ok hier in'n Noorden, nich mehr töven op de Bunns-Verordnung, de kamen schall. Al nu wüllt se de Regeln lockern, för Lüüd, de komplett gegen Corona impft sünd. De bruukt bold in Schleswig-Holsteeen keen negativen Test mehr vörwiesen, wo de betto noch nödig weer. Ok Neddersassen un Mekelnborg-Vörpommern hebbt sowat för mit jem ehr Corona-Verordnungen. // Stand: 28.04., Klock 09:30

