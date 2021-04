Stand: 28.04.2021 09:30 Uhr HSB gegen Corona-Sportregeln

De Hamborger Sportbund is dorför, dat in de Corona-Tiet mehr Sport för Kinner un junge Lüüd anbaden warrt. De HSB seggt, för de strengen Regeln, de totiet gellen doot, dor geev dat keen Grund för. Toletzt harrn se vörschreven kregen, dat blots noch fief Kinner tosamen traineern dröövt, un nich mehr teihn. De HSB, de Sportverene un de Fachverbänn, de wüllt nu, dat Kinner an de frische Luft wedder ahn Afstand Sport maken dröövt un wedder in gröttere Gruppen. // Stand: 28.04., Klock 09:30

