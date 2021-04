Stand: 27.04.2021 09:30 Uhr Impfgipfel

Gifft dat bald mehr Freeheit torüch för de Lüüd, da al impft sünd? Uns eerste Börgermeister Peter Tschentscher will na den Corona-Impfgipfel güstern nich toveel toseggen. Lüüd, de al immun sünd, de bruken sik bald nich mehr testen laten, wenn se to’n Bispill na‘n Friseur hin wüllt. Wat aver ok dat Minnern vun de Kontakten ophaven warrt, dat is nich klor. Bundsgesundheitsminister Jens Spahn will, dat sik de Bundsraat un de Bundsdag bet Enn vun‘n Mai över de Corona-Oplagen för Lüüd, de impft sünd eens warrt. Kanzlersch Angela Merkel hett na den Gipfel künnigt maakt, dat dat nich länger duert as bet to’n Juni, dat sik all Börgers en Impftermin halen köönt. //Stand 27.04.2021 Kl. 9:30

