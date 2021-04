Stand: 27.04.2021 09:30 Uhr Obdacklose warrt impft

In Hamborg hebbt se nu ok de eersten Obdacklosen impft. Se hebbt dat ne indrapen Mittel vun Johnsons & Johnsons kregen, dat blots eenmal sprütt warrn mutt. Mobile Impfteams föhrt nu all Ünnerkünfte un ok Steden af, wo de Lüüd sik övern Dag opholen köönt. Toletzt weren nochmal Masse vun Corona-Fäll bi’t Testen in de Ünnerkünften opdükert. De Minschen, de bedrapen sünd, de sünd nu in Extra-Steden in Quarantään. // Stand 27.04.2021 Kl. 9:30

