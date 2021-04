Stand: 27.04.2021 09:30 Uhr Düütschland as Fohrradland?

Wo kann Düütschland to’n Fohrradland warrn? Doröver diskereert Politikers un Lüüd ut de Wirtschop vun vundaag af an bi’n „Natschonalen Radverkehrskongress“. In Hammerbrook stellt Bundsverkehrsminister Andreas Scheuer vör, wat se in de tokamen Johr vör hebbt un wo se hin wüllt. Dorför kann Hamborg as Stadt Vörbild warrn. Dat meent uns Verkehrssenater Anjes Tjarks. //Stand 27.04.2021 Kl. 9:30

