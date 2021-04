Stand: 26.04.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

De Tall vun de Corona-Neeinfekschonen in Düütschland is wedder anstegen. Dat Robert-Koch-Institut hett rund ölvendusendnegenhunnert positive Tests tellt. Dat sünd veerhunnertsöventig mehr as noch vör een Week. Un denn sünd nochmal sösstig Minschen an oder mit dat Corona-Virus dootbleven. Dat sünd düütlich weniger as in de verleden Week. De bunnswiede Söven-Daag-Inzidenz liggt nu bi eenhunnertnegenunsösstig. // Stand 26.04.2021, Kl. 9:30

