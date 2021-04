Stand: 26.04.2021 09:30 Uhr FDP Hamborg: Suding verafscheedt

De FDP in Hamborg hett sik nee opstellt. Katja Suding hett sik vun ehrn Posten as Lannsböverste verafscheedt. As Nafolger hebbt se güstern den vörmaligen Börgerschopafornten Michael Kruse wählt. He steiht nu ok noch op Platz Een vun de Lannslist för de Bunnsdagswahl. // Stand 26.04.2021, Kl. 9:30

