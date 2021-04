Stand: 26.04.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag fangt vundaag eerstmal fründlich mit Sünnschien an, later kaamt noch poor Wulken op uns to. De doot aver nix, blifft allens dröög bi Temperaturen bet to ölven Graad. Opstunns meet wi in Horborg al mal dree Graad.

Ok morgen warrt wi mit Sünnschien waak, later wiest sik wedder mehr Wulken. Man dorför schafft de Temperaturen dat op bet to twölf Graad. // Stand: 26.04.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.04.2021 | 09:30 Uhr