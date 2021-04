Stand: 23.04.2021 09:30 Uhr Abi geiht los

In Hamborg geiht dat vundaag mit de Abiturprüfungen los. Meist teihndusend Schölerinnen un Schölers warrt schriftlich in Ingelsch op’n Tähn föhlt. Wegen de Corona-Süük hebbt se dörtig Minuten mehr Tiet un jüm is en beten wat akkrater seggt worrn, wavon Themen an’e Reeg sünd. De Abiturienten düt Johr hebbt meist en halvet Johr lang keen Ünnerricht mehr in’e Scholen hat. Liekers hett Schoolsenater Ties Rabe kloorstellt, dat dat keen Corona-Nootabitur warrt.

// Stand: 23.04.2021, Kl. 9:30

