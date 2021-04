Stand: 23.04.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

In Düütschland gifft dat mehr as sövenuntwintigdusendfiefhunnert ne’e Corona-Infekschonen. Dat sünd üm un bi dusendsövenhunnert Fäll mehr as noch vör een Week. So as dat Robert-Koch-Institut dat seggt, is de Inzidenz dormit stegen, op hunnertveerunsösstig. Un bavento sünd noch mal wedder tweehunnertfiefunsösstig Minschen an oder mit dat Virus dootbleven.

// Stand: 23.04.2021, Kl. 9:30

