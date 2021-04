Stand: 23.04.2021 09:30 Uhr Impfen bald nich mehr de Reeg na?

Wat dat Impfen angeiht un wat gau dat lopen deit, dor schull een man nich mit toveel wat reken. Dor hett nu Kanzerlamtschef Helge Braun in de „Augsburger Allgemenen“ vör wohrschaut. Ok wenn de Prioriserung opböhrt warrn schull, warrt dat, so as he dat seggt, woll noch nich noog Impfstoff för all geven. Jens Spahn harr güstern in Utsicht stellt, dat dat in’n Juni bi dat Impfen denn nich mehr de fastleggte Reeg na gahn müss.

// Stand: 23.04.2021, Kl. 9:30

