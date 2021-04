Stand: 23.04.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag schient meisttiets de Sünn, en poor Wulken sünd dor mit ünnerwegens, de maakt aver nich veel. Alltohoop warrt dat also en fründlichen Dag bi noordwesten Wind, de ok mal en beten wat duller utfallen kann un dat Ganze denn bi Temperaturen vun bet to twölf Graad. Opstunns sünd dat söss Graad op Finkwarder. Un dat Wekenenn warrt egens jüst so as vundaag: dröög, fründlich un dat denn ok bi bet to twölf Graad.

Stand: 23.04.2021, Kl. 9:30

