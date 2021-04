Stand: 22.04.2021 09:30 Uhr Striet över Corona-Nootbrems in Hamborg

Dat güng hooch her: Güstern harr sik de Hamborgische Börgerschop över de Corona-Nootbrems in de Wull. De geiht vundaag in den Bunnsraat. De root-gröne Regeren in Hamborg finnt dat scharpere Gesett goot. Un ok de CDU steiht dorachter. Bekritteln deit dat de Linke: Se sünd dor nich mit inverstahn, dat de Lüüd in de Nacht nich na buten gahn dörvt. Anna von Treunfels vun de FDP versteiht nich, woso Hamborg bi Klock negen biblifft un nich de Klockentiet vun de Bunnsregeln övernimmt, de ja bi Klock teihn liggen schall. Un de AfD verlangt wedder, dat nu Sluss ween schall mit den Lockdown. / Stand: 22.04.2021, Klock 9:30

