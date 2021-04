Stand: 22.04.2021 09:30 Uhr AstraZeneca ok för Jüngere

Mekelnborg-Vörpommern un Bayern geevt dat Impfmiddel vun AstraZeneca för all Öllersgruppen free. Sachsen harr al vörher fastleggt, dat ok Minschen ünner sösstig dat Middel sprütt kriegen köönt. Man eerst wenn de Dokter een dor nipp un nau to beraden hett. / Stand: 22.04.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.04.2021 | 09:30 Uhr